13.10.2017 | 16:28

Десять мигрантов из Таджикистана, которых приговорили к депортации, четыре года скрывались от полиции на свалке в Челябинской области. Все задержанные — члены одной семьи, сообщает в пятницу, 13 октября, пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Еще в 2013 году суд постановил выдворить из России за нарушение миграционного законодательства Малахат Ч. и ее троих детей. Но женщина, воспользовавшись снисхождением суда, который не отправил ее с детьми в спецприемник, а разрешил дожидаться выдворения на привычном месте — в лачугах у железной дороги, исчезла», — говорится в сообщении.

Попытки найти уроженку Таджикистана по горячим следам не дали результата, «ее соотечественники хранили обет молчания». В результате в 2014 году женщина и ее дети были объявлены в розыск. Их нашли только в сентябре этого года — на полигоне для бытовых отходов под городом Еманжелинском Челябинской области.

Вместо четырех мигрантов обнаружили десятерых. «В первоначальный список на выдворение не попали трое старших детей Малахат, которые во время рейда полиции "работали" в другом месте. К тому же за это время мама и ее старшая дочь родили в общей сложности троих детей: одного — Малахат и двоих — ее дочь Бибисоро», — поясняет пресс-служба. Приставам пришлось проверить все палатки обитателей свалки, чтобы найти всех детей и внуков мигрантки.

Семью поместили в спецприемник для административно задержанных иностранных граждан, а затем их доставили в суд Челябинска, который постановил выдворить всех. На родину их отправят только после того, как сделают документы рожденным в России детям и внукам уроженки Таджикистана.

За 2017-й судебные приставы принудительно вернули домой 818 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, что на 233 человека больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.