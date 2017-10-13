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В стране и мире | Саратовский школьник устроил стрельбу из-за неразделенной любви

13.10.2017|11:31
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Саратовский подросток открыл стрельбу в школе, ранив своего ровесника. Об этом в пятницу, 13 октября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе мэрии города.

Инцидент произошел накануне, 12 октября. 15-летний ученик одной из гимназий Саратова пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил по своему сверстнику. Подросток получил травму.

«Школьнику незамедлительно была оказана помощь медицинским работником гимназии, вызвана скорая помощь, ученик доставлен в больницу. Стрелявший ученик добровольно сдал оружие охраннику гимназии», — рассказали в мэрии.

Обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов. Как сообщает местное издание «Взгляд-инфо», подросток приобрел оружие в торговом центре для самообороны, потому что ему «страшно было ходить по улицам». Родители о покупке сына ничего не знали. Конфликт между ним и другим мальчиком произошел из-за девочки, в которую оба влюблены.

В Чите подростки сняли на видео групповое избиение девочки. Они обвинили свою жертву в «легком поведении» с местными мужчинами.

Источник — lenta.ru
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