Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|11:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Ливень |
  68.45  |  $  57.69
 

В стране и мире | Россияне испугались летать в пятницу, 13-го

13.10.2017|11:29
Печать

Спрос на перелеты в пятницу, 13 октября, упал на 26 процентов по сравнению с показателями прошлой недели. Об этом сообщается в пресс-релизе турсервиса momondo, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 13 октября.

Отмечается, что больше всего боятся перелетов в такие дни канадцы. 13 октября они запланировали на 46 процентов меньше путешествий, чем неделей раньше.

Спокойнее всего к датам относятся жители Дании — они купили на пятницу на 139 процентов больше билетов, чем семью днями ранее.

Уточняется, что цены на перелеты 13 октября, напротив, снизились на 14,8 процента.

Тенденция к падению перелетов среди российских путешественников наблюдается не впервые. Например, в январе этого года спрос на перелеты упал на 36 процентов.

Ранее самым дешевым направлением перелетов в октябре был назван маршрут Москва — Казань (билеты в обе стороны обойдутся в 2,5 тысячи рублей). Из зарубежных городов лидерство досталось Меммингену (Германия). Перелет в баварский город из российской столицы и обратно обойдется в 4,1 тысячи рублей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!