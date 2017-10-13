13.10.2017 | 16:38

За 2017-й судебные приставы принудительно вернули домой 818 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство, что на 233 человека больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Суд города Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа признал неоднократно судимого 25-летнего мужчину виновным в дезорганизации деятельности изолятора временного содержания (часть 2 статьи 321 УК РФ). Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России в пятницу, 13 октября.

В результате мужчине было назначено наказание в виде 22,5 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на два года. Это суммарный срок, определенный с учетом вынесенных ранее в отношении него приговоров по более тяжким преступлениям.

Согласно материалам дела ночью 19 января 2016 года подсудимый поджег собранные в центре камеры изолятора постельные принадлежности, вырвал металлическую раковину и трубу водоснабжения, которой разбил окно.

Затем той же трубой он ударил по руке тюремщика, тушившего из огнетушителя возгорание через форточку в двери.

«В ходе предварительного следствия злоумышленник полностью признал свою вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления», — подчеркнули в СКР.