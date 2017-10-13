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В стране и мире | Польша похвасталась отражением российской кибератаки

13.10.2017|16:23
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Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил об отражении очередной хакерской атаки со стороны России. Об этом сообщает «Радио Польша».

«В Польше по-прежнему лучшие криптологи и лучшее в мире программное обеспечение», — похвалился глава польского оборонного ведомства. Он добавил, что это была уже третья атака на польские серверы за последнее время.

9 октября Мачеревич объявил о создании в Польше кибервойск. «Важно осознавать и помнить, что наш главный противник сделал информацию одним из его самых важных видов оружия, и каждый день он пытается влиять на формирование сознания, на наши умы и отношение к событиям», — заявил он.

Мачеревич прямо обвинил в подобного рода действиях Россию. «Во время незаконного референдума в Каталонии российские хакеры помогли организаторам этого плебисцита обойти блокаду интернет-системы голосования, созданной испанским правительством», — заявил глава польского оборонного ведомства. Однако никаких доказательств не привел.

7 сентября в финской столице Хельсинки открылся Европейский центр по противодействию гибридным угрозам. В деятельности новой структуры участвуют 12 стран: Финляндия, Швеция, Норвегия, США, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Ожидается, что в будущем к работе присоединятся другие государства. Центр по гибридным угрозам также тесно сотрудничает с Евросоюзом и НАТО.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.10.2017 17:16|

penzainform.ru писал(a):

«В Польше по-прежнему лучшие криптологи и лучшее в мире программное обеспечение», — похвалился глава польского оборонного ведомства.
Спасибо, посмеялся!

Гость|13.10.2017 17:19|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
«В Польше по-прежнему лучшие криптологи и лучшее в мире программное обеспечение», — похвалился глава польского оборонного ведомства.
Спасибо, посмеялся!
Наши бездари лучше ?

Гость|13.10.2017 17:39|

Наши бездари из отдела " К " не в состоянии вычислить гопников , разводящих лохов на бабло по телефону и интернету . В Польше такого нет .

Гость|13.10.2017 17:44|

Гость писал(a):

Наши бездари из отдела " К " не в состоянии вычислить гопников , разводящих лохов на бабло по телефону и интернету
У них есть дела поинтереснее. А лохи для того и существуют.

Имя: Гость
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