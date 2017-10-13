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В стране и мире | Названа цена счастья для россиян

13.10.2017|16:47
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Фонд общественное мнение (ФОМ) опросил россиян об их доходах и выяснил, что для счастья гражданам хватит зарплаты в размере 50 тысяч рублей в месяц. Данные опроса приводит РИА Новости.

Богатыми же россияне считают тех, кто зарабатывает в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Социологи отмечают, что доля опрошенных, которые указывают на большой разрыв между богатыми и бедными гражданами, снизился с 2011 года на четыре процента, а доля тех, кто убежден, что этот разрыв только растет, уменьшилась на семь процентов.

При этом абсолютное большинство респондентов убеждено, что разрыв в доходах мешает развитию России, такое мнение выразили 63 процентов опрошенных. Они полагают, что только 10 процентов населения страны можно назвать богатыми, оценки количества бедных колеблются в диапазоне от 61 процента до 70.

Также россияне уверены, что богатство способствует развитию самых худших качеств в человеке, а вот касательно бедности мнения респондентов разделились: 37 процентов уверены, что бедность негативно сказывается на человеке, ровно столько же процентов опрошенных полагают, что бедность никак не влияет на человека, и 13 процентов опрошенных считают, что бедность делает человека лучше.

Примечательно, что, согласно последнему опросу ФОМа об экономическом положении страны, доля граждан, считающих, что в России в настоящий момент плохая экономическая ситуация выросла до 39 процентов, доля тех, кто называет текущую ситуацию удовлетворительной снизилась до 51 процента. Хорошей ситуация в российской экономике России кажется только шести процентам опрошенных.

Согласно данным Росстата, в России в настоящий момент за чертой бедности проживают более 21 миллиона россиян.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.10.2017 17:00|

50тысяч хватит чтобы обыкновенно просто жить,а не выживать,а уж на счастье таких денег не хватит!кого опрашивали?студентам что на шеи у родителей им хватит и то если они не стремяться к вершинам.трудяг,работяг?их так опустили на колени,что для них и 20тыс за счастье,они ж кроме работы и ужина ничего больше не видят.Говорите без денег люди становятся лучше? Хорош врать!!!!!с деньгами можно почувствовать себя хоть немного человеком,а не быдлом и рабом.

Гость|13.10.2017 17:01|

Цитата из Золотого теленка вот это и есть ответ правильный

Гость|13.10.2017 17:13|

заказчики опроса цинично сформулировали, сколько,мол, стоит ваше счастье. они сами не сомневаются, что счастье - это бесконечное обогащение и покупка на деньги власти, умов и душ. про то же поинтересовались и у пыли под ногами

Гость|13.10.2017 17:44|

житие мое(С)

Штурм Мусорных баков в Самаре красивее был видос смотри сколеневстан. На Чукотке и в Корякии еще хуже. Вот где беспробуда. Особенно для чукчей и каряков.

Зайди в ю тьюб и набери умирающая Чукотка.

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