Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|13 окт 2017|13:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Ливень |
  68.14  |  $  57.62
 

В стране и мире | Две сотни собак в Тверской области незаконно усыпили ради прибыли

13.10.2017|12:50
Печать

В Тверской области администрация приюта убивала собак на основании незаконных справок. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР) в пятницу, 13 октября.

По данному факту расследуется уголовное дело о жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель (часть 2 статьи 245 УК РФ). «Производятся допросы должностных лиц указанных организаций, изымается соответствующая документация, производятся осмотры документов и мест происшествий», — отмечено в тексте.

Как предполагают в СКР, должностные лица компании «ЖКХ Регион», занимаясь по контракту отловом и содержанием безнадзорных собак в приюте на территории поселка Рамешки, решили повысить прибыль, сэкономив на уходе и питании животных. Договорившись с сотрудниками ГБУ «Рамешковская СББЖ», коммунальщики получали от них незаконные заключения о состоянии собак и на их основании с 1 марта по 2 сентября умертвили в общей сложности 205 питомцев.

Весной 2016 года сообщалось о массовом истреблении собак в московском приюте «ЭКО Вешняки». Пытавшиеся проникнуть на территорию учреждения зоозащитники устроили митинг у его входа. Сотрудники приюта сочли инцидент рейдерским захватом. Прокуратура провела проверку, было возбуждено четыре административных дела. Мэр Москвы Сергей Собянин потребовал изучить ситуацию с соблюдением законодательства во всех столичных приютах для бездомных животных.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!