Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 окт 2017|13:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  57.69
 

В стране и мире | ЦБ ввел в обращение новые деньги

12.10.2017|11:51
Печать

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, сообщает ТАСС. Мероприятие прошло в форме телемоста Москва — Владивосток — Севастополь.

Глава ЦБ отметила, что новые банкноты будут вводиться в обращение поэтапно, что соответствует международной практике для противодействия фальшивомонетчикам.

Руководитель Банка России заверила, что на инфляцию ввод новых купюр в обращение не повлияет. При этом может сократиться число банкнот номиналом 100 и 1000 рублей.

По словам Набиуллиной, первыми в октябре новые купюры получат столица и регионы, которые на них изображены, то есть Дальний Восток и Крым. «Мы рассчитываем, что массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия торговли завершат подготовку», — сказала она.

Председатель ЦБ добавила, что с 12 октября банкоматы и кассовое оборудование, которые до этого тестировались на образцах, будут настраиваться на использование живых новых банкнот.

Символы, изображенные на новых купюрах, были выбраны по итогам всероссийского конкурса, проходившего с июня по октябрь прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 городов России.

В итоге было решено, что на банкноте в 200 рублей появятся символы Севастополя (памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический), а в 2000 рублей — знаменитые места Дальнего Востока (мост на остров Русский и космодром Восточный). На пресс-конференции 12 октября Набиуллина допустила, что на победу дальневосточного оформления могла повлиять песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000».

О том, что Банк России выпустит банкноты номиналом 200 и 2000 рублей, стало известно в апреле прошлого года. Целесообразность их появления Набиуллина объясняла тем, что они позволят упростить расчеты граждан за товары и услуги. Это, по ее словам, связано с тем, что значительная часть платежей наличными у россиян находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1000 и 5000 рублей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.10.2017 12:08|

penzainform.ru писал(a):

. Целесообразность их появления Набиуллина объясняла тем, что они позволят упростить расчеты граждан за товары и услуги.
Ничего не упростится.

Гость|12.10.2017 12:13|

penzainform.ru писал(a):

Набиуллина допустила, что на победу дальневосточного оформления могла повлиять песня группы «Мумий Тролль» «Владивосток-2000»
«Уходим, наступят времена почище»))

Гость|12.10.2017 12:30|

что там про инфляцию в 6%?))

Гость|12.10.2017 12:42|

А денег как небыло, так и нет.

Гость|12.10.2017 12:49|

у кого как...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!