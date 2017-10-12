Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 окт 2017|17:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  57.69
 

В стране и мире | Дизайнер рублей расстроился из-за новых купюр

12.10.2017|16:26
Печать

Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев расстроился из-за дизайна новых банкнот, которые в четверг, 12 октября, презентовала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По его словам, новые купюры не вписываются в текущий ряд рублевых банкнот и слишком напоминают валюту иностранных государств. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Увидел и немножко расстроился, конечно. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран», — заявил художник. По его словам, он не верит в то, что эти купюры разрабатывал дизайнер, работавший с автором действующих банкнот Игорем Крылковым, который был главным художником Гознака с 1989 по 2002 год.

При этом Ковердяев одобряет выбор символов, которые отображены на новых купюрах: космодром Восточный и мост на остров Русский для Владивостока, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям для Севастополя.

Глава Банка России пообещала, что новые купюры будут вводиться в обращение поэтапно. Первыми новые купюры увидят жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока. Банкоматы и кассовые терминалы, по словам главы ЦБ, уже прошли тестирование на пробных новых купюрах и готовы к приему оригинала.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.10.2017 16:47|

да, выделяются из остальных купюр России и совсем не выделяются их общем массы

Гость|12.10.2017 16:50|

penzainform.ru писал(a):

памятник затопленным кораблям
И разрушенным заводам.

Гость|12.10.2017 16:52|

Гость писал(a):

совсем не выделяются их общем массы
кагже не выделяются? их общем массы им остальным, да?

Гость|12.10.2017 16:52|

Памятник закрытым школам и больницам.

Гость|12.10.2017 16:54|

Дизайн офигенный. Особенно шрифт - Open Sans.

Гость|12.10.2017 17:17|

сумма всех купюр 6668,51 -666 число зверя добавят 2200 и нету этих 666

Гость|12.10.2017 17:20|

да и кстати а двухголовая курица масонов так же будет с опущенными крыльями и поджатым хвостом ?

Гость|12.10.2017 17:24|

Гость 17:20! Про курицу согласен, но и про запятые в вашем предложении забывать расставлять не стОит!

Гость|12.10.2017 17:30|

русский еврик - кто не понял))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!