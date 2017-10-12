12.10.2017 | 16:26

Бывший художник Гознака Юрий Ковердяев расстроился из-за дизайна новых банкнот, которые в четверг, 12 октября, презентовала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По его словам, новые купюры не вписываются в текущий ряд рублевых банкнот и слишком напоминают валюту иностранных государств. Такое мнение он выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Увидел и немножко расстроился, конечно. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр. Очень много похожих денег у разных стран», — заявил художник. По его словам, он не верит в то, что эти купюры разрабатывал дизайнер, работавший с автором действующих банкнот Игорем Крылковым, который был главным художником Гознака с 1989 по 2002 год.

При этом Ковердяев одобряет выбор символов, которые отображены на новых купюрах: космодром Восточный и мост на остров Русский для Владивостока, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям для Севастополя.

Глава Банка России пообещала, что новые купюры будут вводиться в обращение поэтапно. Первыми новые купюры увидят жители Москвы, Крыма и Дальнего Востока. Банкоматы и кассовые терминалы, по словам главы ЦБ, уже прошли тестирование на пробных новых купюрах и готовы к приему оригинала.