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В стране и мире | В России заблокируют крупнейшие пиратские сайты с фильмами

11.10.2017|17:36
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Администрация Роскомнадзора сообщила о скорой блокировке двух крупнейших ресурсов с пиратскими копиями фильмов — gidonline.club и yourcinema.tv. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ведомства.

По данным Роскомнадзора, решение об ограничении доступа было принято Мосгорсудом. Ведомство добавило, что ресурсы распространяли контент с нарушением авторских прав. Какие материалы стали поводом судебного разбирательства, не уточняется.

«Посещаемость сайтов составляет 37,5 миллиона и 3 миллиона интернет-пользователей в месяц», — отмечается в сообщении.

Впервые блокировка подобных сайтов на территории России произошла в октябре 2015 года. Тогда доступ был ограничен к 13 ресурсам.

В сентябре по решению Мосгорсуда был заблокирован крупнейший каталог пиратских приложений для Android. Суд постановил ограничить доступ к ресурсу из-за нелегальной копии мобильной версии игры Beholder.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2017 17:55|

А ТОР и прокси тоже запретят? Ну когда же эти ебланы уймутся?

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