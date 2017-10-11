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В стране и мире | У российских губернаторов предложили проверить IQ

11.10.2017|16:14
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Госдуме проверить уровень интеллекта у российских губернаторов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 11 октября.

«Вот сейчас 10 [ новых] губернаторов, кто их проверял? А через пять лет их погоните в СИЗО? Надо ведь проверить всех на IQ. (...) Все, что человек сказал за последние 30 лет, загоняйте в компьютер, и в конце выйдет, хотя бы по пятибалльной системе, у кого двойка, тройка, у кого-то четыре с минусом», — сказал Жириновский в ходе пленарного заседания.

По мнению политика, «на пятерку» сдаст экзамен только один руководитель. Кого именно он имеет в виду, либерал-демократ не уточнил.

Ранее в среду Владимир Жириновский заявил, что готов помериться коэффициентом своего интеллекта с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

Накануне американский президент предложил сравнить свой коэффициент интеллекта и IQ Тиллерсона. Так он отреагировал на информацию СМИ о том, что госсекретарь якобы назвал его «болваном».

За последние две недели руководители сменились в десяти регионах страны. Перестановки в губернаторском корпусе затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский край, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2017 16:31|

чейта сын юриста опять разбушевался? в чем причина - осень или грядущие выборы?

Гость|11.10.2017 16:46|

Гость писал(a):

чейта сын юриста опять разбушевался? в чем причина - осень или грядущие выборы?
политического хлестакова попросили "спой, птичка! спой, рыбка!" - получите - громко - модно - ни о чём

Гость|11.10.2017 17:01|

А кто проверять-то будет? Хотя конечно есть у нас один академик...

Гость|11.10.2017 17:03|

Гость писал(a):

чейта сын юриста опять разбушевался? в чем причина - осень или грядущие выборы?
Отстёгивать (дарить) стали меньше,сколько губернаторов отправилось "туда",вот ему и обидно.

Гость|11.10.2017 17:08|

Гость писал(a):

А кто проверять-то будет? Хотя конечно есть у нас один академик..
есть академики, а как же - только что один от литературо-критики не успевал за собственным языком по радио какбыразеи. сказал - что самое гениальное за последнее тысячелетие явление в литературе - это гарри поттер. они много чего смогут "оценить"

Гость|11.10.2017 17:12|

Их надо прилюдно на главной площади на полиграфе проверять,а заваляться и будут юлить, и кое какие спец.средства.

Имя: Гость
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