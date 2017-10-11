11.10.2017 | 17:29

Семейная пара граждан Узбекистана задержана в Воронеже с поличным при попытке продать 30-дневную дочь, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Мануковская.

«Вечером 10 октября на территории Коминтерновского района города Воронежа при продаже ребенка за 30 тысяч рублей ранее незнакомым лицам для последующего воспитания и содержания муж и жена были задержаны. Девочка доставлена в медицинское учреждение, где сейчас и находится», — рассказала она.

Мануковская уточнила, что супруги в официальном браке не состоят, но длительное время проживают вместе.

Как установило следствие, 8 сентября 29-летняя женщина родила девочку, однако в ЗАГС за свидетельством о рождении они с 39-летним мужем обращаться не стали. Вместо этого пара начала искать покупателей на ребенка.

Возбуждено уголовное дело о покушении на торговлю человеком, заведомо находящемся в беспомощном состоянии. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

31 августа стало известно, что двоих жителей Таганрога (Ростовская область) заподозрили в продаже на органы живого человека за 1,5 миллиона рублей.