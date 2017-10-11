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В стране и мире | Названы крупнейшие получатели российской помощи среди республик бывшего СССР

11.10.2017|17:47
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Крупнейшими получателями российской помощи среди постсоветских республик являются Киргизия, Армения и Таджикистан. Об этом говорится в докладе«Мониторинг экономической ситуации в России», опубликованном Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте России (РАНХиГС).

В частности, Киргизия в 2015 году получила, включая взносы в Российско-Киргизский фонд развития (РКФР), 322,8 миллиона долларов, а всего за 2011-2015 годы — 653 миллиона долларов. Армения в 2015-м — 37,4 миллиона, а за 2011-2015-й — 57,3 миллиона. Для Таджикистана эти показатели составляют, соответственно, 21,8 и 79,5 миллиона долларов.

Кроме того, в первом полугодии 2016-го Москва списала Бишкеку 30 миллионов долларов, а в июне 2017 года был списан совокупный оставшийся долг в размере 240 миллионов. Всего за последние 11 лет Россия списала республике 703,2 миллиона долларов внешнего долга.

Среди других реципиентов российской помощи на постсоветском пространстве в докладе отмечаются Азербайджан, Казахстан, Белоруссия.

Источник — lenta.ru
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Гость|11.10.2017 18:02|

А нам кто простил?

Гость|11.10.2017 18:19|

penzainform.ru писал(a):

Крупнейшими получателями российской помощи
а и как не помочь? они то нам - помогают! за нас работают! за нас даже зарплату получают! заслужили

Имя: Гость
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