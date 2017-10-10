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В стране и мире | В Таиланде запретят курить на пляжах

10.10.2017|12:38
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Власти Таиланда запретят курение на туристических пляжах страны. Как сообщает Bangkok Post, речь идет о 20 прибрежных зонах. Курение на них окажется вне закона с ноября.

Как рассказал глава департамента морских и береговых ресурсов Таиланда Чатупхона Бурапхата (Jatuporn Buruspat), курение наносит значительный ущерб морским и береговым ресурсам. Он отметил, что решение о запрете было принято после проверки на пляже Патонг, расположенном на острове Пхукет. Здесь инспекторы обнаружили в среднем 0,76 окурка на квадратный метр.

Бурапхат отметил, что запрет будет введен в туристических зонах в районе Андаманского моря и Сиамского залива. При этом рядом с прибрежными зонами будут оборудованы специальные зоны для курения.

В конце сентября российских туристов Алексея и Дарью (фамилии не называются) в таиландской Паттайе арестовали за электронные сигареты.

Источник — lenta.ru
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