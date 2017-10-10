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В стране и мире | В РПЦ заявили о неуместности анализа икон в храмах на бактерии

10.10.2017|12:40
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Бактериальный анализ икон в столичных церквях, проведенный в рамках проекта «Путешествие человеческого микробиома», был незаконным и неуместным. Об этом во вторник, 10 октября, заявил Агентству городских новостей «Москва» зампред синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

«Данные эксперты, насколько мне известно, не обладают ни необходимыми разрешительными документами, ни правами на проведение медицинских или экспертных действий, — отметил он. — Если же рассматривать данную акцию как акт творческого самовыражения, то подобный акт является совершенно неуместным в церкви».

По мнению Кипшидзе, исследователи смешали научный подход и свои представления о свободе творчества.

Проводить анализ, чтобы опровергнуть или уточнить данные о выявленных бактериях, церковь не собирается. «Абсолютное большинство настоятелей московских храмов стремятся соблюдать все необходимые гигиенические правила в своих приходах», —заключил зампред синодального отдела.

29 сентября сообщалось, что студентка Британской высшей школы дизайна Дарья Федорова и сотрудница одной из московских лабораторий обошли шесть церквей Замоскворечья и взяли смывы с 10 икон. В лаборатории они обнаружили бактерии: стафилококки, стрептококки, синегнойные и кишечные палочки.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.10.2017 12:52|

По словам девушки, идея посмотреть на то, что остается на иконе после поцелуев верующих, возникла случайно. «Целью нашего эксперимента не было показать, что церковь — это одна большая бактерия. Этот проект не отрицает Бога, он о вовлеченности людей. Понятное дело, что вера тех, кто каждый день ходит в церковь, сильнее мысли о том, что икона грязная», — говорит Федорова.

Гость|10.10.2017 12:57|

penzainform.ru писал(a):

«Абсолютное большинство настоятелей московских храмов стремятся соблюдать все необходимые гигиенические правила в своих приходах»
угу, угу... видели знаемс как у вас гигиенические нормы соблюдаются... антисанитария одна.

Гость|10.10.2017 12:58|

Медики в советское время частенько брали смывы с икон. И всегда ужасались, каких там только бактерий не было! Ладно - взрослые осознанно целуют их. Но детей ведь тоже заставляют!

Гость|10.10.2017 12:59|

жрецы опасаются, что трупный яд в их торговых точках обнаружат?

Гость|10.10.2017 13:00|

Глисты, болезнетворные бактерии и вирусы живут по своей «вере», суть которой – размножение и распространение. В этом смысле они очень «любят» церковь. Православная традиция целования икон, мощей, крестов и рук у священников, даже если они очень святые, также способствует передаче инфекции.

Гость|10.10.2017 13:00|

Гость писал(a):

сильнее мысли о том, что икона грязная»,
иммунологи говорят, что иммунитет надо тренировать - грязью. но это хорошо, пока тиф и холера не вернулись к дарагим разеянам

Гость|10.10.2017 13:00|

penzainform.ru писал(a):

Бактериальный анализ икон в столичных церквях, проведенный в рамках проекта «Путешествие человеческого микробиома», был незаконным и неуместным. Об этом во вторник, 10 октября, заявил Агентству городских новостей «Москва» зампред синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
penzainform.ru писал(a):
В лаборатории они обнаружили бактерии: стафилококки, стрептококки, синегнойные и кишечные палочки.
То есть РПЦ официально хочет чтобы прихожане всем этим болели?

Гость|10.10.2017 13:01|

странное дело. Если посмотреть историю, то эпидемии сифилиса в России странно совпадали с гастролями "уникальных артефактов православной веры".

Совпадение? Не думаю!

Гость|10.10.2017 13:02|

То, что иконы нестерильны, — факт. Было бы здорово, если бы люди, как в спортзале после тренировки, протирали за собой иконы салфеткой с дезинфектором. Ведь это про отношение к ближнему, а христианство учит любви к нему», — подытоживает Дарья Федорова.

Гость|10.10.2017 13:03|

Гость писал(a):

То есть РПЦ официально хочет чтобы прихожане всем этим болели?
василий розанов изнутри,так сказать, боролся за повышение знаний о гигиене среди попов. про успехи его на этом поприще - не отмечено

Гость|10.10.2017 13:04|

Ладно истерить! Зараза к заразе не липнет!

Гость|10.10.2017 13:08|

Гость писал(a):

То есть РПЦ официально хочет чтобы прихожане всем этим болели?
Может быть, постоянная агрессивность, раздражительность и подавленное настроение многих верующих связаны с глистами и хроническими инфекционными процессами, которые постоянно поддерживаются традиционной церковной жизнью?

Гость|10.10.2017 13:10|

На иконах удалось найти: Micrococcus luteus — вид грамположительных неподвижных бактерий-кокков. Их роль в возникновении заболеваний минимальна.

Neisseria sicca — считается нормальным обитателем носоглотки, но известно, что эта бактерия способна вызывать сепсис, пневмонию, воспаление сердца, мозговых оболочек и другие заболевания у ослабленных больных.

Bacillus cereus — вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий, вызывает токсикоинфекции у человека.

Bacillus subtilis — сенная палочка, вид грамположительных спорообразующих аэробных бактерий, представителей рода бациллы (Bacillus). Может вызывать острый гастроэнтерит. В группе риска находятся новорожденные, ослабленные, дети с иммунодефицитными состояниями, а также больные со злокачественными новообразованиями.

Staphylococcus aureus — золотистый стафилококк, наиболее патогенный вид стафилококков, возбудитель гнойно-воспалительных поражений у человека, инфекций кожи и мягких тканей.

Pseudomonas aeruginosa — вид грамотрицательных подвижных палочковидных бактерий. Обитает в воде и почве, условно-патогенна для человека, возбудитель нозокомиальных инфекций. Лечение таких инфекций сложное ввиду высокой устойчивости к антибиотикам.

Escherichia coli — кишечная палочка, вид грамотрицательных палочковидных бактерий, широко распространенных в нижней части кишечника теплокровных животных.

Гость|10.10.2017 13:16|

Гость писал(a):

На иконах удалось найти
то есть это нормально?

И после тифозников, целующих иконки тоже все нормуль будет?

Гость|10.10.2017 13:21|

Борода — прямой путь к оральному проникновению

Борода, ставшая в последнее время столь популярной деталью мужского облика, является превосходным рассадником бактерий и может стать источником кожных, и не только, инфекций как для своего владельца, так и для окружающих. Усугубляет ситуацию привычка часто поглаживать бороду.

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Имя: Гость
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