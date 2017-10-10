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В стране и мире | В Красноярском крае украли мост

10.10.2017|16:46
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Неизвестные украли бетонные плиты с моста, по которому дачники добирались до своих участков в Красноярском крае. От сооружения остался только каркас, сообщает телеканал «Вести Новосибирск».

Полицейские предположили, что плиты могли украсть для дальнейшей перепродажи — за каждую из них можно получить по две тысячи рублей.

Канал отмечает, что полиции придется выяснить, кто владелец моста — муниципалитету он не принадлежит, а без собственника нельзя возбудить дело.

«Если Робина Гуда, который за свой счет построил переправу к дачам, не найдут, то и воры могут уйти от преследования», — заключают авторы сюжета.

В мае сообщалось, что в Кемеровской области 18-летний юноша украл знак габарита высоты, из которого хотел сделать лопату, и железнодорожные шлагбаумы — их он собирался использовать для строительства водопровода.

До этого, в сентябре 2016 года, другой житель Кузбасса повредил два километра железнодорожного пути и украл 300 железнодорожных противоугонов, которые предотвращают смещение рельса. Их он планировал сдать на металлолом.

Источник — lenta.ru
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