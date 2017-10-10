Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|10 окт 2017|15:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  68.36  |  $  58.07
 

В стране и мире | Умер Аллан Чумак

10.10.2017|14:13
Печать

В Москве скончался целитель Аллан Чумак. Об этом сообщил в Facebook журналист Дмитрий Гордон.

«Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак — выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!» — написал он.

Чумак в конце 80-х — начале 90-х годов стал одним из самых известных целителей в России. Его телевизионные сеансы, во время которых он якобы «заряжал» воду и другие субстанции, собирали перед экранами миллионную аудиторию. При этом Чумак ничего не говорил, только шевелил губами.

В 90-х деятельность подобных целителей была регламентирована приказом Минздрава, который ограничил нетрадиционные методы лечения.

В 2000 году Чумак баллотировался в Самарской области на выборах в Госдуму, однако набрал чуть более 3 процентов голосов избирателей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!