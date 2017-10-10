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В стране и мире | Определены самые культурные города России

10.10.2017|17:53
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Финансовый университет при правительстве России назвал самые культурные города страны. Результаты опубликованы на сайте учебного учреждения.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как достаточность учреждений культуры по мнению жителей, удовлетворенность населения состоянием культурной среды, удовлетворенность системой образования.

«Учреждениями культуры больше всего довольны жители Санкт-Петербурга, Казани, Грозного, Новосибирска и Москвы», — показал опрос.

В городе-лидере — Петербурге — показатель «согласны с тем, что в городе достаточно учреждений культуры (театры, кинотеатры, галереи, библиотеки)» достиг 94 процентов. В Москве — 89 процентов. Средний показатель по городам составил 83 процента.

При этом выяснилось, что «система образования лучше всего работает в Томске, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске и Воронеже». В Томске полностью или в основном согласны с тем, что в городе «можно получить хорошее, современное образование», 95 процентов респондентов.

Анализ проводился на основании данных социологических опросов. В каждом городе было опрошено не менее 600 респондентов «по выборке, репрезентативно отражающей население города».

Источник — lenta.ru
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Гость|10.10.2017 18:17|

Петербург вне конкуренции само собой.

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