09.10.2017 | 15:17

Неизвестные в форме инспекторов Росрыболовства несколько недель держали блокаду села Арка в Хабаровском крае, перекрыв единственный наземный путь в Охотск. Мужчины вели себя агрессивно и требовали досмотра вещей граждан, сообщил радиостанции «Говорит Москва» в понедельник, 9 октября, глава администрации Аркинского сельского поселения Сергей Михайлов.

«Люди были в пьяном состоянии. Видимо, они перепутали места боевых действий с населенными пунктами. Переправа стабилизирована. Больше таких эксцессов не было. А этих ребят следственные органы забрали», — рассказал он.

Собеседник радиостанции отметил, что не знает, были ли задержанные действительно сотрудниками ведомства.

30 сентября Пятый канал сообщил о блокаде нетрезвыми людьми переправы из села Арка в Охотск — районный центр, где находятся больницы, торговые центры и аэропорт. На кадрах, которые прислали очевидцы, было видно, как вооруженные люди на повышенных тонах общаются с жителями, в том числе, женщинами и детьми, и наводят на них оружие. Отмечалось, что некий пост на переправе несколько недель назад организовали сотрудники в форме Росрыболовства из соседнего региона — Магаданской области — на период прохода красной рыбы на нерест.

«Целое село, а это больше 800 человек, по сути, взяли в заложники, — рассказывала местная жительница Татьяна Решетникова. — Люди в форме под угрозой оружия запрещают нам переправляться на другой берег Охоты, откуда мы можем попасть в Охотск. Мы оказались в самой настоящей блокаде».

Глава администрации поселения Сергей Михайлов обращался к руководителю местного подразделения Росрыболовства, но тот отвечал, что прибывшие из другого региона инспекторы ему не подчиняются. Жителям Арки пришлось обратиться в прокуратуру и хабаровское отделение Общероссийского народного фронта.