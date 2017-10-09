09.10.2017 | 15:42

В России введут процедуру платной регистрации всех домашних кошек и собак. Об этом рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

«Я даже не могу сказать, о каких цифрах идет речь», — отметил депутат.

Правительство, по его словам, завершает подготовку нормативного документа, закрепляющего правила учета и идентификации питомцев. Законодательную основу для этого нововведения составляет принятый еще в 2015 году закон «О ветеринарии», предполагающий создание системы учета кошек и собак.

Панов подчеркнул, что на обязательной регистрации домашних животных настаивают зоозащитники, так как нынешняя ситуация «создает возможность для недобросовестных владельцев отказываться от своих животных, а во-вторых, уходить от ответственности в случае, если это животное совершило какой-либо ущерб имуществу или здоровью других граждан».

Процедуру чипирования животных также закрепят нормативно, но только на добровольной основе.

Вводить регистрацию животных будут, по словам Панова, постепенно. Объявят определенный переходный период.

На рассмотрение Госдумы находится проект закона об ответственном обращении с животными, второе чтение которого было перенесено на осеннюю сессию. Этот документ, предложенный Минприроды, закрепляет основные понятия и принципы нормативного регулирования в этой сфере.

Законопроект также направлен на борьбу с жестоким обращением с животными и предполагает усиление контроля за владением домашними, служебными, цирковыми животными и питомцами зоопарков. Документ закрепляет запрет на уничтожение безнадзорных животных. Затягивание процедуры его принятия вызвало волну протеста в зоозащитной среде.