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В стране и мире | Найден умерший от переедания «рыбоящер»

09.10.2017|17:25
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Палеонтологи Бирмингемского университета обнаружили останки ихтиозавра (лат. Ichthyosauria — «рыбоящеры»), в животе которого находилось множество кальмаров. По мнению исследователей, животное умерло в результате переедания. Статья с описанием находки опубликована в журнале Historical Biology. Об этом пишет The Verge.

Ихтиозавры — отряд морских рептилий, которые жили в одно время с динозаврами и имели форму тела, напоминающую рыбью. Обнаруженный Ichthyosaurus communis был детенышем и жил примерно 200 миллионов лет назад, в начале юрского периода мезозойской эры.

На ребрах ящера палеонтологи нашли следы от щупалец кальмаров в виде маленьких «крючков». Такие образования имеются как у живых, так и вымерших головоногих моллюсков, и состоят из хитина — основного компонента экзоскелета членистоногих и других беспозвоночных. Крючки служат для захвата жертвы, а также применяются кальмарами в качестве средства защиты от хищников.

Источник — lenta.ru
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