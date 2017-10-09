09.10.2017 | 17:25

Палеонтологи Бирмингемского университета обнаружили останки ихтиозавра (лат. Ichthyosauria — «рыбоящеры»), в животе которого находилось множество кальмаров. По мнению исследователей, животное умерло в результате переедания. Статья с описанием находки опубликована в журнале Historical Biology. Об этом пишет The Verge.

Ихтиозавры — отряд морских рептилий, которые жили в одно время с динозаврами и имели форму тела, напоминающую рыбью. Обнаруженный Ichthyosaurus communis был детенышем и жил примерно 200 миллионов лет назад, в начале юрского периода мезозойской эры.

На ребрах ящера палеонтологи нашли следы от щупалец кальмаров в виде маленьких «крючков». Такие образования имеются как у живых, так и вымерших головоногих моллюсков, и состоят из хитина — основного компонента экзоскелета членистоногих и других беспозвоночных. Крючки служат для захвата жертвы, а также применяются кальмарами в качестве средства защиты от хищников.