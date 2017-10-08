08.10.2017 | 10:24

В Санкт-Петербурге машина скорой помощи опоздала к умирающей женщине из-за перекрытий в центре города, связанных с митингами оппозиции. Об этом в субботу, 7 октября, «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе городского комитета здравоохранения.

«Вызов с Колокольной улицы на центральную подстанцию скорой помощи поступил в 18:48. На углу Невского и Литейного проспектов проезд "скорой" оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду "скорой" со стороны Владимирского проспекта», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прибывшая на место вторая бригада констатировала смерть женщины. Также источник указал, что первая бригада приехала за 16 минут, при том, что ехать от центральной подстанции скорой помощи до Колокольной улицы около двух минут, подчеркнул он.

В субботу в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проходят акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, который отбывает административный арест за повторное нарушение порядка организации митингов. Полиция Санкт-Петербурга задержала в центре города 38 человек, нарушивших правила дорожного движения во время несанкционированного шествия по Литейному проспекту. Все нарушители отпущены после устного предупреждения, передает ТАСС.

Все задержанные в Екатеринбурге и Ижевске были отпущены после составления протоколов, передает «Интерфакс». По информации агентства, акции в Сыктывкаре, Барнауле, Новосибирске, Кургане и ряде городов Поволжья прошли без происшествий. Как отмечает «Русская служба Би-би-си», митинги в регионах, в частности в Хабаровске, Улан-Удэ, Чите, Новокузнецке, Иркутске и других городах были немногочисленными — на них пришли по несколько десятков человек.