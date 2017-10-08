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В стране и мире | Плавки Кеннеди продали на аукционе за 5,3 тысячи долларов

08.10.2017|11:12
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На аукционе Guernsey's в Нью-Йорке распродали личные вещи 35-го президента США Джона Кеннеди. С молотка, в частности, ушли двое плавок политика — одни купили за 3,5 тысячи долларов, другие — за 1,8, сообщает в воскресенье, 8 октября, Sky News.

На торгах также выставлялся катер, принадлежавший Кеннеди, его продали за 75 тысяч долларов. Два кресла, сделанные специально для президента из-за травмы спины, были куплены за 10 и 30 тысяч долларов.

Синий купальный костюм супруги Кеннеди Жаклин ушел с молотка за 1,8 тысячи.

В 2017 году исполнилось 100 лет со дня рождения Кеннеди (29 мая). Он руководил США чуть больше двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры и конспирологические версии.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.10.2017 11:29|

Извращенцы.

Гость|08.10.2017 11:35|

Гость писал(a):

Извращенцы.
не скажите - такой фетишизм изредка превращает детей лейтенанта шмидта в кровных родственников сильных мира сего

Имя: Гость
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