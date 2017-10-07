07.10.2017 | 13:55

Следователи начали проверку после сообщений о том, что заслуженный артист России пианист Михаил Клейн умер во время творческого вечера в Иркутске из-за задержки скорой помощи. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает региональное управление СКР.

По предварительным данным, у музыканта случился сердечный приступ. «Врачи, присутствующие на концерте, начали оказывать мужчине первую помощь и вызвали «скорую». Однако медики приехали только через 45 минут», — говорится в сообщении.

Глава городского департамента культуры Виталий Барышников, присутствовавший на творческом вечере, сообщал РИА Новости, что музыкант во время искусственного массажа сердца периодически начинал дышать, приходил в себя. Своевременная реанимация, по мнению Барышникова, могла бы спасти Клейну жизнь.

«Пианист Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение — джазовую фантазию "Это все Россия", в которую входят фрагменты нескольких известных песен. Он стал играть "Лебединую верность" и внезапно упал», — рассказала «Интерфаксу» художественный руководитель Иркутской областной филармонии Марина Токарская. Она отметила, что из-за произошедшего публика была в ужасном состоянии.

Композитору было 72 года. По словам Токарской, музыкант не жаловался на здоровье и не страдал тяжелыми болезнями.