Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 окт 2017|13:20
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+12oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

В стране и мире | Полиция Дании нашла голову и ноги пропавшей шведской журналистки

07.10.2017|13:05
Печать

Полиция Дании нашли фрагменты тела журналистки Ким Валль, погибшей в августе во время плавания на подлодке «Наутилус». Об этом в субботу, 7 октября, сообщает Associated Press.

Водолазы достали из моря голову и ноги девушки. Они были упакованы в пластиковые пакеты, рассказал агентству следователь полиции Копенгагена Йенс Меллер Йонсен (Jens Moeller Jensen). В пакетах также лежали тяжелые куски металла — по мнению следствия, для того чтобы затопить фрагменты тела на дне.

Также были найдены нож и фрагменты одежды женщины. Руки погибшей до сих пор не нашли.

Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат Валль. При вскрытии на теле также обнаружили ножевые раны на грудной клетке и гениталиях. Причина смерти женщины неизвестна.

4 октября на жестком диске, владельцем которого, предположительно, является датский изобретатель и владелец подлодки «Наутилус» Петер Мадсен, правоохранительные органы обнаружили видео с обезглавливанием женщин. По версии следствия, кадры подлинные.

Мадсен является главным подозреваемым в убийстве 30-летней Валль. Его показания постоянно менялись. Первоначально он говорил, что высадил девушку после трехчасового плавания. Затем — что Валль погибла в результате несчастного случая от удара тяжелым люком по голове и он похоронил ее на одном из островов.

Шведская журналистка Ким Валль пропала 10 августа. Она хотела сделать репортаж об изобретении конструктора-самоучки Мадсена и отправилась с ним в море на подлодке «Наутилус». Утром 11 августа лодка подала сигнал бедствия. Когда спасатели нашли судно, там был только Мадсен.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!