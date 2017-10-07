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В стране и мире | На границе с Польшей задержали россиянина с чемоданом денег

07.10.2017|12:03
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Таможенники Брестской области задержали россиянина, который пытался провезти через белорусско-польскую границу чемодан денег. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает портал Sputnik Белоруссия.

Сообщается, что у гражданина РФ было обнаружено 270 тысяч долларов. Мужчина ехал поездом Варшава — Москва. Наличность была спрятана под подкладкой чемодана. «Брестской таможней в отношении гражданина возбуждено уголовное дело», — отмечается в сообщении. Нарушителю грозит уголовная ответственность — штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.

15 сентября в Луганской области (подконтрольная Киеву территория) задержали украинца, который собирался перенести через границу с Россией четыре сумки с шапками на общую сумму свыше 60 тысяч гривен (около 130 тысяч рублей). Изъятый товар был передан сотрудникам Государственной фискальной службы Украины.

В этот же день румынские пограничники задержали гражданина Украины, переплывшего Дунай в уезде Тулча, граничащем с городом Измаилом в Одесской области. Нарушитель заявил, что хотел в Румынии найти работу. Мужчину передали украинским властям для разбирательства.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.10.2017 12:52|

Остап Бендер?

Гость|07.10.2017 13:04|

У полицейского в столице три КАМАЗа бабла из хаты его сестры вывезли.

Гость|07.10.2017 13:19|

Все понятно, это же не табуреткин и не член из вертикали.

Имя: Гость
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