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В стране и мире | Лас-вегасский стрелок оказался миллионером

07.10.2017|10:51
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Налоговое управление США обнаружило на счету лас-вегасского стрелка Стивена Пэддока пять миллионов долларов. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Отмечается, что Пэддок, расстрелявший посетителей фестиваля кантри-музыки, задекларировал столь значимую сумму в 2015 году, источником дохода он назвал азартные игры. Следователи не исключают, что какую-то часть этих денег могли принести инвестиции.

В свою очередь, телеканал CNN выяснил, что Пэддок совершил 20 круизов, останавливаясь в Испании, Италии, Греции, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратах. Впрочем, следствие не раскрыло подробностей данных путешествий, равно как и даты поездок. Известно лишь, что на борту большинства лайнеров имеются казино.

Также, отмечает телеканал, в полиции по-прежнему не знают, что толкнуло Пэддока на преступление. Ранее его подруга Мэрилу Дэнли рассказала, что знала убийцу как тихого и заботливого человека

1 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам фестиваля кантри-музыки, находясь на 32-м этаже в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Погибли 59 человек, пострадали более 500.

Источник — lenta.ru
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