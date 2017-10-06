Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|6 окт 2017|14:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+8oC
+13oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  57.76
 

В стране и мире | В Европе зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе

06.10.2017|13:17
Печать

В Европе обнаружен всплеск радиоактивности в воздухе. Точный источник неизвестен, имеющиеся данные показывают, что он находится в Восточной Европе, сообщает Popular Mechanics.

Повышение уровня изотопа рутений-106 наблюдается с 29 сентября в таких странах Западной и Центральной Европы, как Германия, Италия, Австрия, Швейцария и Франция.

Федеральное ведомство по радиационной защите (ФРГ) отмечает, что повышение уровня радиации не угрожает здоровью человека.

Рутений-106 используется для лучевой терапии, в частности, при лечения опухолей глаз, изотоп также применяется в топливных элементах спутников.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!