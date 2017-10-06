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В стране и мире | Расплакавшуюся из-за «дешевого» подарка краснодарскую учительницу уволили

06.10.2017|16:00
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Педагога начальных классов краснодарской школы, которая отказалась от недостаточно дорогого, по ее мнению, подарка на День учителя, уволили. Об этом в пятницу, 6 октября, пишет «Блокнот Краснодар» со ссылкой на директора городского департамента образования Алексея Некрасова.

Чиновник сообщил, что по результатам проверки факт инцидента подтвердился. «Такое поведение совершенно неприемлемо, поэтому педагог уволена. В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций», — сказал он.

Как отметили изданию родители первоклассников, уже назначен временно исполняющий обязанности классного руководителя. Они также добавили, что после публикации в СМИ педагог не вышла на работу и решила покинуть учебное заведение по собственному желанию.

Конфликт в общеобразовательной школе в Прикубанском округе произошел в День учителя. 36-летняя учительница первого класса отказалась принять букет цветов и конверт с подарочными деньгами. По словам главы родительского комитета, пересчитав сумму, педагог расплакалась и назвала ее унизительной. По данному инциденту в прокуратуре города начали проверку.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.10.2017 16:14|

penzainform.ru писал(a):

Педагога начальных классов краснодарской школы, которая отказалась от недостаточно дорогого, по ее мнению, подарка на День учителя, уволили.
penzainform.ru писал(a):
В ближайшие дни во всех школах города будут проведены родительские собрания и педсоветы о недопустимости подобных ситуаций», — сказал он.
Там будет четко определена сумма подарка,чтобы не обижать людей)))

Гость|06.10.2017 16:19|

Надо повышать реальные зарплаты и полностью прекратить давать подарки и конвертики.

Гость|06.10.2017 17:17|

penzainform.ru писал(a):

По словам главы родительского комитета, пересчитав сумму, педагог расплакалась и назвала ее унизительной.
Я такую историю уже слышал, вот только произошла она в Саратове, а педагогиня до сих пор успешно трудится и не принимает в конвертах менее 3 т.р., о чём она и сообщила во время истерики удивлённым родителям и ученикам.

Имя: Гость
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