06.10.2017 | 13:40

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщается на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Новосибирской области Городецкого по собственному желанию. Назначить Травникова Андрея Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Новосибирской области», — говорится в тексте указа.

До этого момента Травников был мэром Вологды.

Накануне появилась информация о том, что Городецкий написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным агентства «ФедералПресс», это произошло в администрации президента в Москве. В то же время руководитель департамента информационной политики новосибирской администрации Сергей Нешумов в Facebook опроверг это сообщение.

«По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в администрацию президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в администрации президента не был», — заверил он.

5 октября Путин сменил губернатора Орловской области. 4 октября был отправлен в отставку глава Приморского края Владимир Миклушевский.

Во вторник, 3 октября, Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева.

На прошлой неделе кадровые перестановки в губернаторском корпусе затронули Красноярский край, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.