06.10.2017 | 09:32

Президент России Владимир Путин уволил губернатора Орловской области Вадима Потомского и назначил его на должность заместителя полпреда президента России в Центральном федеральном округе. Об этом в четверг, 5 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент освободил Потомского от должности губернатора, назначив его заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе», — сказал он. Официальный представитель Кремля добавил, что исполняющим обязанности главы Орловской области стал депутат Мосгордумы Андрей Клычков.

30 сентября источник в администрации президента рассказал, что серия досрочных отставок глав российских регионов завершится к 10 октября. Он уточнил, что всего будут отстранены от 8 до 11 губернаторов.

В июле Путин потребовал у Потомского проработать жалобы граждан, поступившие на прямую линию с главой государства. Президент пояснил, что поручил своей администрации рассмотреть все обращения россиян, не попавших в эфир программы 15 июня. Такую работу они провели и по Орловской области. Российский лидер перечислил несколько проблем, на которые обратили внимание местные жители: отсутствие лекарств для льготников, увеличение тарифов ЖКХ, состояние дорог.

Вадим Потомский, в свою очередь, пообещал проработать все материалы, собранные после обработки жалоб граждан.