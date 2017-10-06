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В стране и мире | По факту ДТП во Владимирской области возбуждено уголовное дело

06.10.2017|09:29
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Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту столкновения автобуса с поездом во Владимирской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель ММСУТ Елена Марковская.

Она отметила, что дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта»).

Ранее источник в штабе по расследованию причин катастрофы сообщил «Ленте.ру», что на месте происшествия обнаружены 15 тел погибших, еще пятеро были доставлены в больницу, из них трое — в реанимационное отделение.

Столкновение в районе железнодорожной станции Покров произошло в 03:39 по местному времени 6 октября. Причиной столкновения стал заглохший на железнодорожных путях автобус.

Источник — lenta.ru
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