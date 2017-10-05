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В стране и мире | Сибиряк напал на полицейского ради попадания в тюрьму

05.10.2017|10:30
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Прокуратура города Северск в Томской области направила в суд уголовное дело о причинении телесных повреждений сотруднику полиции. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

26-летний житель города, не имеющий постоянного источника доходов, захотел очутиться в местах лишения свободы с целью обеспечить себе надлежащие условия проживания и питания. 27 июня он и пришел в дежурную часть полиции. Навстречу ему вышел сотрудник полиции в форменном обмундировании, мужчина со словами «капитан, ничего личного» дважды ударил ему по лицу кулаком, а затем забежал на несколько ступенек вверх по лестнице и спрыгнул на него.

«В результате совершенного преступления у потерпевшего образовались рвано-ушибленные раны нижней губы, которые квалифицируются как легкий вред здоровью», — рассказали в прокуратуре. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК России («Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Мужчина был задержан и полностью признал вину. Несмотря на все стремления мужчины, его оставили под подпиской о невыезде.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.10.2017 11:07|

Как можно быть НАСТОЛЬКО ленивым и бесполезным???

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