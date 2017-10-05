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В стране и мире | Доказан вред заменителей сахара

05.10.2017|17:25
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Специалисты из Диабетического центра Джослин в США выяснили, что диета с высоким содержанием фруктозы может привести к более сильному ожирению и резистентности к инсулину, чем такое же употребление глюкозы. Статья ученых опубликована в Journal of Clinical Investigation. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Биологи провели эксперимент на животной модели — мышах, которые склонны к инсулиннезависимому диабету (диабет 2-го типа), жировой болезни печени и другим заболеваниям метаболизма. Грызуны сидели на обычной диете или на диете, богатой жирами. Им также давали воду, подслащенную фруктозой или глюкозой.

За 10 недель эксперимента ни у одного животного с нормальным рационом питания не появились признаки диабета, хотя подслащенная вода способствовала появлению лишнего веса. В то же время у грызунов, сидевших на жирной диете, фруктоза вызвала более серьезные изменения в метаболизме, чем глюкоза. Мыши набирали больший вес и в меньшей степени были способны усваивать инсулин, в результате чего его концентрация в крови повышалась.

Источник — lenta.ru
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