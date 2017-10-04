Пензенское информационное агентство|18+|Среда|4 окт 2017|14:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.94  |  $  57.78
 

В стране и мире | Половина пассажиров объявила о готовности отказаться от багажа ради экономии

04.10.2017|12:40
Печать

Почти половина российских туристов (46 процентов) рассказали о готовности полностью отказаться от багажа и ручной клади ради экономии. Об этом сообщается в исследовании компании «Туту.ру», результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 октября. Отмечается, что компания провела опрос среди почти 4,5 тысячи своих клиентов.

Почти треть (33 процента) респондентов заявили, что могут совсем отказаться от багажа и ручной клади лишь в том случае, если экономия составит более 50 процентов цены билетов. Еще 11 процентов будут летать без багажа, если это позволит сохранить от 25 до 50 процентов стоимости поездки; 2 процента опрошенных оказались готовы к лишениям при минимальной экономии (10-25 процентов).

При этом 54 процента респондентов заявили, что не готовы отказываться от багажа и ручной клади.

В начале октября турецкая авиакомпания Atlasglobal предложила пассажирам безлимитные проездные. За 3,5 тысячи долларов путешественники смогут без ограничений летать в любые точки маршрутной сети перевозчика бизнес-классом.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!