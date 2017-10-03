03.10.2017 | 10:47

Себестоимость добычи нефти в России составляет 3-8 долларов за баррель. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Антон Инюцын, сообщает РИА Новости.

«За счет низкой себестоимости добычи нефти, три-восемь долларов за баррель, и роста глубины переработки с 70 до 80 процентов (а на ряде НПЗ — выше 98 процентов) наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире», — приводятся слова заместителя министра в материалах «Российской энергетической недели-2017».

В прошлом году Россия не только сохранила мировое лидерство по поставкам газа, где ее доля составила 20 процентов, но и вернула первое место по поставкам нефти (12 процентов глобального рынка), отметил Инюцын.

Год назад глава евразийского подразделения сырьевого трейдера Trafigura Джонатан Коллек заявил, что добыча большей части нефти в России рентабельна даже при уровне цен 20 долларов за баррель.

В апреле 2016 года министр энергетики России Александр Новак сообщил, что себестоимость добычи российской нефти колеблется в диапазоне от 2 до 15 долларов за баррель. Такой уровень позволяет нефтедобывающим компаниям России выживать практически при любых ценах на сырье, заверил он.

По мнению замглавы Минэнерго Кирилла Молодцова, себестоимость нефти в России составляет два доллара за баррель.