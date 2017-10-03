Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 окт 2017|12:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  67.91  |  $  57.81
 

В стране и мире | В Минэнерго рассказали о себестоимости добычи нефти в России

03.10.2017|10:47
Печать

Себестоимость добычи нефти в России составляет 3-8 долларов за баррель. Об этом рассказал замглавы Минэнерго Антон Инюцын, сообщает РИА Новости.

«За счет низкой себестоимости добычи нефти, три-восемь долларов за баррель, и роста глубины переработки с 70 до 80 процентов (а на ряде НПЗ — выше 98 процентов) наша ресурсная база остается одной из самых конкурентоспособных в мире», — приводятся слова заместителя министра в материалах «Российской энергетической недели-2017».

В прошлом году Россия не только сохранила мировое лидерство по поставкам газа, где ее доля составила 20 процентов, но и вернула первое место по поставкам нефти (12 процентов глобального рынка), отметил Инюцын.

Год назад глава евразийского подразделения сырьевого трейдера Trafigura Джонатан Коллек заявил, что добыча большей части нефти в России рентабельна даже при уровне цен 20 долларов за баррель.

В апреле 2016 года министр энергетики России Александр Новак сообщил, что себестоимость добычи российской нефти колеблется в диапазоне от 2 до 15 долларов за баррель. Такой уровень позволяет нефтедобывающим компаниям России выживать практически при любых ценах на сырье, заверил он.

По мнению замглавы Минэнерго Кирилла Молодцова, себестоимость нефти в России составляет два доллара за баррель.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|03.10.2017 11:41|

Так почему же бензин с газом в России такой дорогой.

Гость|03.10.2017 11:43|

Ну хоть тут есть чем гордиться! Мировое лидерство в продаже нефти и газа! Так держать!

Гость|03.10.2017 11:58|

про завтрашний день никто не думает... все по максимуму и сегодня хоть за бесценок...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!