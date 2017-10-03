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В стране и мире | Роструд рассказал об удлинении выходных в ноябре

03.10.2017|16:38
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Россияне будут отдыхать с 4 по 6 ноября в связи с празднованием Дня народного единства, который в этом году приходится на субботу. Об этом во вторник, 3 октября, сообщается на сайте Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Продолжительность рабочего дня в пятницу, 3 ноября, сокращается на один час, уточнили в ведомстве.

Ранее в сентябре был одобрен график выходных и праздничных дней на 2018 год. В следующем году День народного единства приходится на воскресенье, поэтому выходными днями объявлены 3, 4 и 5 ноября.

День народного единства отмечается в России 4 ноября начиная с 2005 года. История праздника связана с победой народного ополчения над поляками в 1612 году, когда под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского был взят Китай-город и освобожден Кремль.

Источник — lenta.ru
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