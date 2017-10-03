Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|3 окт 2017|12:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  67.91  |  $  57.81
 

В стране и мире | Пострадавшим в Лас-Вегасе собрали три миллиона долларов помощи

03.10.2017|10:55
Печать

Жители всего мира собрали почти три миллиона долларов для помощи пострадавшим от расстрела в Лас-Вегасе. Страница сбора денег открыта на ресурсе GoFundMe.

На момент написания новости было собрано 2,89 миллиона долларов, всего организатор акции — администратор округа Кларк Стив Сисолак — планирует привлечь 3,5 миллиона.

Кроме того, как сообщает The New York Post, на улицах Лас-Вегаса выстраивались очереди на сдачу крови для пострадавших. Жители также приносили еду и другие необходимые вещи.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. По последним данным, 59 человек были убиты, еще 527 получили ранения.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|03.10.2017 11:29|

А нашим гражданам, погибшим при терактах, чтож никто не собирал, концерты не закатывал и сборы от них не жертвовал, ну жалко, печально, все так, только может и хватит на этом, это их проблемы и им на наши давно наплевать, давайте еще у себя траур в стране за них объявим, у них у каждого психа ствол, кто в этом виноват, переживайте за своих.

Гость|03.10.2017 11:42|

Гость писал(a):

это их проблемы и им на наши давно наплевать, давайте еще у себя траур в стране за них объявим, у них у каждого психа ствол, кто в этом виноват, переживайте за своих.
Они же у вас ничего не просят, что вы так кипятитесь?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!