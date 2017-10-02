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В стране и мире | В Китае с фермы сбежали 78 молодых сиамских крокодилов

02.10.2017|18:50
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С фермы в китайской провинции Сычуань сбежали 78 молодых сиамских крокодилов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Во время ремонта загона в пруд случайно опрокинули контейнер с маленькими рептилиями. 78 крокодилов оказались на свободе. В итоге большинство из них поймали, но пятерым удалось улизнуть.

Власти провинции организовали поисковые группы и надеются найти либо пропавших хищников, либо доказательства того, что они погибли.

Молодые сиамские крокодилы не представляют угрозы для человека, однако если они выживут и доберутся до реки, то могут вырасти и размножиться.

Подобные прецеденты известны. Фауну юга Флориды истребляют темные тигровые питоны из Юго-Восточной Азии, около 30 лет назад ввезенные на полуостров любителями экзотических животных. Парк Сильвер-Спрингз в США населяют дикие макаки-резус, преднамеренно выпущенные там в 1938 году.

Сиамские крокодилы водятся в Камбодже, Индонезии, Малайзии, Лаосе, Мьянме, Вьетнаме, Таиланде и на острове Калимантан. Они вырастают до 3-4 метров в длину. Вид находится на грани исчезновения. В мире насчитывается не более 5 тысяч таких рептилий.

В 2013 году сообщалось, что жители Екатеринбурга заметили на берегу реки Исеть беглого крокодила. Вскоре у рептилии появился собственный аккаунт в Twitter.

Источник — lenta.ru
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