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В стране и мире | Семиклассница из Сибири голышом сбежала от увезшего ее в лес педофила

02.10.2017|12:06
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В Иркутской области семиклассница сбежала от насильно увезшего ее в лес и велевшего раздеться похитителя. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России в понедельник, 2 октября.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК («Похищение, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего человека»).

Сообщение в полицию поступило 29 сентября. По данным следствия, на улице Ворошилова города Ангарска мужчина насильно посадил в свою машину 13-летнюю девочку и вывез ее в лес. Ей удалось вырваться, когда мужчина отвлекся.

Подозреваемого — 35-летнего безработного жителя Ангарска — задержали сотрудники ГИБДД в одном из гаражей в городе. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

25 августа в Перми к пожизненному лишению свободы приговорили 46-летнего местного жителя, который похитил, изнасиловал и убил 10-летнюю школьницу. 2 марта мужчина выкрал ее и увез в безлюдное место на арендованном автомобиле.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.10.2017 12:12|

Лет 20 надо бы ему быть в тюрьме.

Гость|02.10.2017 12:17|

Сначала кастрировать ,а потом 25 лет от звонка до звонка.

Гость|02.10.2017 12:34|

На наши налоги пусть ест вкусно и не работает! Каторгу ввести для таких! Пусть лес валит!

Гость|02.10.2017 13:17|

Меру отсечения ему нужно избрать. И почему только похищение шьют?

Имя: Гость
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