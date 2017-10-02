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В стране и мире | Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе приблизилось к 20

02.10.2017|12:05
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Не менее 20 человек погибли и более 100 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает USA Today со ссылкой на данные полиции.

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали мужчину, открывшего огонь по посетителям музыкального фестиваля.

Полицейские также сообщили, что не располагают информацией о том, действовал ли злоумышленник в одиночку или у него были сообщники. О мотивах нападавшего также не сообщается.

Ранее 2 октября сообщалось, что стрелок открыл огонь по гостям и участникам концерта, проходившего возле Mandalay Bay Casino. В результате нападения многочисленные раненные были доставлены в больницы, где им оказывается необходимая помощь. По словам представителя департамента здравоохранения города многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.10.2017 12:27|

В США у каждого пистолет в штанах и арсенал в машине, а оно что-то не помогло в очередной раз. Кто-то ещё хочет легализации огнестрела для "самообороны" в России?

Гость|02.10.2017 13:03|

Гость писал(a):

или брючного ремня можно отбится
А штаны не упадут?

Гость|02.10.2017 13:07|

Гость писал(a):

или брючного ремня можно отбится
успеешь вынуть ремень -то, Рэмбо?

Шашлычник|02.10.2017 13:09|

Спили мушку, Крошка!

Гость|02.10.2017 13:19|

Мрак конечно. Посмотрел народ концертик.

Имя: Гость
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