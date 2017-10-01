01.10.2017 | 10:37

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа 12-летняя школьница отравила одноклассников транквилизатором. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

В ведомстве пояснили, что девочка из поселка Пионерский нашла дома таблетки феназепама и отнесла их школу. Она сама проглотила лекарство и раздала его девятерым одноклассникам, рассказав, что это витамины. В результате двое детей 2005-го и 2004 годов рождения попали в больницу. Остальным пострадавшим госпитализация не потребовалась, их отпустили по домам под наблюдение родителей.

Следователи начали проверку, по ее итогам будет принято процессуальное решение.

Ранее 30 сентября пятеро детей и двое взрослых отравились крысиным ядом в ставропольском поселке Тихий Буденновского района, погибла двухлетняя девочка. В причастности к произошедшему подозревается хозяйка дома, 78-летняя прабабушка детей. По данным следствия, 27 сентября она разложила яд с целью уничтожения грызунов. Два дня спустя к ней пришли в гости правнуки, которые отравились выделяемыми парами.