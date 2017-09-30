30.09.2017 | 13:48

Военный транспортный самолет разбился в Конго на территории столицы государства — города Киншаса. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает Reuters.

По словам директора главного аэропорта города Джорджа Табора (George Tabora), на борту находились только члены экипажа, никто из них не выжил. Он уточнил, что самолет не перевозил пассажиров.

Как информирует РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Конго Radio Okapi, на борту находились не менее 10 человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могла стать техническая неполадка.