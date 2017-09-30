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В стране и мире | Болельщик «Арсенала» назвал сына Арсеналом

30.09.2017|13:19
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Болельщик лондонского «Арсенала» Астрит Дервишай назвал своего новорожденного сына Арсеналом. Об этом сообщает Goal.com.

Фанат из Косово объяснил, что такой выбор обусловлен большой любовью к «канонирам». При этом его дочь, которая родилась три года назад, зовут Арсена. По словам Дервишая, который поддерживает лондонцев в течение 20 лет, его жена не была против таких имен для детей.

Болельщик отметил, что они с супругой больше не собираются заводить детей.

В феврале 2015 года пара из США назвала своего новорожденного ребенка Малкин Кросби в честь хоккеистов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина и Сидни Кросби.

«Арсенал» — 13-кратный чемпион Англии. Также команда 13 раз побеждала в национальном Кубке. В 2006 году подопечные Арсена Венгера выходили в финал Лиги чемпионов, где проиграли испанской «Барселоне».

Источник — lenta.ru
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Гость|30.09.2017 14:23|

МАРАЗМ

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