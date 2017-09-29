29.09.2017 | 15:45

В Забайкальском крае завели уголовное дело на жителя Читы, которого подозревают в избиении пятилетнего пасынка. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве выяснили, что последние полгода мальчик проживал с матерью и ее сожителем. В отсутствие женщины мужчина бил ребенка кулаками по голове, а также наносил побои шнуром от зарядного устройства телефона и ремнем, заставлял вставать коленями на рис. Когда мать возвращалась с работы, он объяснял ушибы и травмы мальчика тем, что тот «ударился об кроватку или играл во дворе с мальчишками».

«Несмотря на то, что родственники и мать знали об издевательствах над ребенком, они не приняли мер, и мальчик вынужден был обратиться за помощью к работникам продуктового магазина, которые и сообщили о нем в полицию», — говорится в сообщении.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 117 УК РФ («Причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев»). В отношении матери ребенка решается вопрос о заведении дела по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).