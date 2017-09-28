Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 сен 2017|17:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.64  |  $  58.43
 

В стране и мире | В Казахстане сообщили о создании многоразовой туалетной бумаги

28.09.2017|16:40
Печать

В Казахстане группа инженеров и ученых создала туалетную бумагу многоразового использования. Об этом на своей странице в Facebook сообщает глава Союза мусульман Казахстана Мурат Телибеков.

«Причина кроется в необычном материале, из которого изготовлена туалетная бумага. Ее рецепт изобретатели держат в секрете. Единственное, что они сообщили журналистам, — она сделана с использованием композитных материалов с использованием нанотехнологий», — говорится в посте.

Телибеков также рассказал, что Союз мусульман Казахстана решил отправить новое изобретение на Всемирную конференцию бизнес-ангелов и инвесторов WBAF-2018. Кроме того, по его словам, казахстанскими учеными «совместно с коллегами из Кот-д'Ивуара был выведен особый сорт кустарника, листья которого могут стать успешной альтернативой туалетной бумаге».

Мурат Телибеков — глава незарегистрированного Союза мусульман Казахстана. О других членах этой организации информации нет. По профессии журналист, считается сетевым ньюсмейкером, известен тем, что регулярно публикует и распространяет новости, которые не подтверждаются другими источниками.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|28.09.2017 16:46|

Полторашка воды?

Гость|28.09.2017 16:51|

penzainform.ru писал(a):

особый сорт кустарника, листья которого могут стать успешной альтернативой туалетной бумаге
Я знаю этот особый вид, это лопух обыкновенный.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!