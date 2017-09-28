28.09.2017 | 12:46

Следственный комитет задержал гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании «ВИМ-Авиа» по делу о мошенничестве, местонахождение сбежавших из России совладельцев устанавливается. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров сотрудниками авиакомпании Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России задержан генеральный директор указанной компании Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева», — сказала она.

В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, после чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения.

Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсекаевы поспешно покинули страну, и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, и обстоятельств преступления.

Ранее 28 сентября источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщал, что Мурсекаев не покидал Россию и 28 сентября будет допрошен в Следственном комитете.

«Мурсекаев не покидал страну, он находился в Казани, где расположен головной офис перевозчика. Сегодня, [28 сентября], его допросят в СКР — он едет туда в сопровождении адвокатов, не исключено задержание», — сказал он.

О том, что хозяин «ВИМ-Авиа» мог уехать за границу, заявлял глава Росавиации Александр Нерадько.

Общий долг авиакомпании перед кредиторами, по данным Росавиации, составляет семь миллиардов рублей. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнение чартерных рейсов. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» взят под контроль Росавиации и Минтранса.