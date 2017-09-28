Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 сен 2017|12:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.64  |  $  58.43
 

В стране и мире | Россия создаст электромагнитную бомбу

28.09.2017|10:53
Печать

В России разрабатываются радиоэлектронные боеприпасы, предназначенные для выведения из строя техники противника за счет мощного СВЧ-импульса, сообщил РИА Новости советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

По его словам, интенсивность воздействия перспективного оружия варьируется в зависимости от задач. В частности, возможно создание «помехового влияния с временным выводом систем вооружения и военной техники противника из строя вплоть до ее полного радиоэлектронного поражения, приводящего к энергетическому, деструктивному повреждению основных электронных элементов, плат, блоков и систем».

Михеев отметил, что работы над радиоэлектронными боеприпасами ведутся с наивысшим грифом секретности. «Сегодня мы можем только сказать, что все эти наработки переведены в плоскость конкретных опытно-конструкторских работ по созданию электромагнитного оружия: снарядов, бомб, ракет, несущих на себе специальный взрывомагнитный генератор», — сказал советник.

Михеев уточнил, что в 2011-2012 годах под шифром «Алабуга» проводился комплекс научных исследований, который позволил определить основные направления развития радиоэлектронного оружия будущего. Подобные разработки, отметил советник, ведутся также в США и Китае.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!