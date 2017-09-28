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В стране и мире | Россия простила странам Африки долг в 20 миллиардов долларов

28.09.2017|15:51
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Россия списала странам Африки долг на сумму более 20 миллиардов долларов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин после переговоров с гвинейским коллегой Альфой Конде, передает в четверг, 28 сентября, «Интерфакс».

«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более 20 миллиардов долларов», — сказал глава государства. Он не уточнил, за какой период государствам «простили» такую сумму.

Путин добавил, что в 2016 году Россия выделила для стран Африки по каналам Всемирной продовольственной организации 5 миллионов долларов.

В августе сообщалось, что Россия погасила последнюю задолженность по обязательствам СССР — перед Боснией и Герцеговиной. Это было сделано единовременным платежом в 125,2 миллиона долларов. До этого Москва полностью погасила долг СССР перед Парижским клубом, расплатилась с Чехией, Черногорией и Финляндией, а в 2000-м выплатила царский долг перед Францией.

За последние 20 лет Россия списала более 140 миллиардов долларов иностранным заемщикам. Кубе, в частности, простили 30 миллиардов долларов, КНДР — 11 миллиардов долларов.

Источник — lenta.ru
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Гость|28.09.2017 16:03|

скока

Гость|28.09.2017 16:09|

зато своим граждана ..рена че прощают

Гость|28.09.2017 16:13|

вот если кто то не понимает - что такое троцкизм - да и сам троцкий - так любуйтесь! по его стопам - осчастливить весь мир - за счёт дарагих расеян. что бы - как инженер гарин - сидеть в случае...э ... сбоя программы - на своём теплом острове, с пятницей - у нею в офшорчиках наскребётся

Гость|28.09.2017 16:15|

Гость писал(a):

скока
по 45 долларов в год на рыло, в течении 20 лет.

Гость|28.09.2017 16:22|

А деньги-то были общаковские!

Гость|28.09.2017 16:42|

penzainform.ru писал(a):

11 миллиардов долларов.
Да пустяк , кому нужны-то эти доллары,вообще скоро только биткоины будут в цене, их никто не видел, никто не держал в руках, а стоят они 5тыщ долларов за 1 биткоин.

Гость|28.09.2017 16:49|

Просто так ,такие долги не прощаются,после Сирии в Африку самолеты полетят

Гость|28.09.2017 16:53|

Гость писал(a):

вообще скоро только биткоины будут в цене
Не будут. Тебя как всегда развели)

Имя: Гость
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