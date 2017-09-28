28.09.2017 | 11:47

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением ввести временный мораторий на финансирование и поддержку властями фильмов, театральных постановок и «иных массовых культурных явлений». Об этом сообщает RT в четверг, 28 сентября.

«Во многих случаях после релиза того или иного произведения среди граждан, критиков и искусствоведов разгораются споры о целесообразности финансирования произведений, которые очерняют или даже искажают действительность и реалии нашей страны, порочат ее образ и историю», — подчеркнул Милонов.

Депутат привел в пример фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. По словам Милонова, мораторий должен продлиться до тех пор, пока не будет разработана более эффективная система поддержки искусства, которая должна будет соответствовать интересам государства и народа.

17 сентября Милонов раскритиковал рэп-баттлы и предложил расстрелять хип-хоп-исполнителей Оксимирона и Гнойного.