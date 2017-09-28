Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 сен 2017|12:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  68.64  |  $  58.43
 

В стране и мире | Милонов призвал Кремль временно перестать финансировать культуру

28.09.2017|11:47
Печать

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с предложением ввести временный мораторий на финансирование и поддержку властями фильмов, театральных постановок и «иных массовых культурных явлений». Об этом сообщает RT в четверг, 28 сентября.

«Во многих случаях после релиза того или иного произведения среди граждан, критиков и искусствоведов разгораются споры о целесообразности финансирования произведений, которые очерняют или даже искажают действительность и реалии нашей страны, порочат ее образ и историю», — подчеркнул Милонов.

Депутат привел в пример фильм «Левиафан» Андрея Звягинцева. По словам Милонова, мораторий должен продлиться до тех пор, пока не будет разработана более эффективная система поддержки искусства, которая должна будет соответствовать интересам государства и народа.

17 сентября Милонов раскритиковал рэп-баттлы и предложил расстрелять хип-хоп-исполнителей Оксимирона и Гнойного.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|28.09.2017 12:01|

Милонова отправить в психдиспансер.

Гость|28.09.2017 12:05|

Милонов решил затмить Жириновского.

Гость|28.09.2017 12:19|

ОСЕНЬ !

Гость|28.09.2017 12:22|

ЗАОДНО ПЕРЕСТАТЬ ФИНАНСИРОВАТЬ КАНАЛ РОССИЮ НАПРИМЕР ПЕРЕДАЧУ ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ А ТО БОЛЬНО ШЕЙНИН РАСПОЯСАЛСЯ !ШЕЙНИН СВОДНЫЙ БРАТ ФИЛОНОВА И ПЛЕМЯННИК ЖИРИНОВСКОГО !

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!